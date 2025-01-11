Trendyol Süper Lig 19. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Diack (K.K) ve 63. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Hatayspor'un tek golünü 23. dakikada Boutobba attı. Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Diack (K.K) ve 63. dakikada Rachid Ghezzal attı. Hatayspor'un tek golünü 23. dakikada Boutobba kaydetti.
Ev sahibi ekipte sarı kart gören Erce Kardeşler ile Rui Pedro, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Son dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan Rizespor, üç puan hasretine son verdi.
Bu sonucun ardından Hatayspor 9 puanla 18. sırada kalırken Rizespor puanını 24 yaparak 8. sıraya yükseldi.
11'inci dakikada soldan Ghezzal'in kullandığı kornerde iyi yükselen Papanikolaou'nun kafasını Erce Kardeşler iyi çıkardı. Dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda Hataysporlu Diack'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21'inci dakikada sağdan rakip savunma arkasına sarkan Varesanovic'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal yerden sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler sağına uzanarak topu çeldi.
23'üncü dakikada Hatayspor'un gelişen atağında takım arkadaşı Kerim Alıcı'dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba eşitliği sağladı: 1-1.
31'inci sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in orta şut karışımı vuruşunda Erce Kardeşler direk dibinden son anda kornere uzaklaştırdı.
40'ıncı dakikada soldan aldığı pasla rakip ceza alanı önüne ilerleyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden sert şutunda top sol direğin yanından auta çıktı.
48'inci dakikada sağdan gelişen atakta takım arkadaşı Boutobba'dan aldığı pasla rakip ceza alanında giren Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Grbic topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
53'üncü dakikada Akintola'nın içeriye çevirdiği topu Sowe, Ghezzal'ın önüne bıraktı. Ghezzal'ın yerden sert vuruşunda kaleci Erce Kardeşler soluna iyi uzanarak topu kornere gönderdi.
61'inci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Varesanonic, Calvo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Ghezzal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma konuk Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.