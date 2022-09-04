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Hatayspor-Adana Demirspor maçında tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı?

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikaları nefes keserken, Adana Demirspor cephesi bir pozisyon içerisinde 2 defa penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 'devam' kararı verirken, bu karar sosyal medyada gündem oldu. Hatayspor-Adana Demirspor maçındaki pozisyon penaltı mıydı? Yorumcular ne dedi? Hatayspor-Adana Demirspor maçında penaltı beklenen pozisyon hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hatayspor-Adana Demirspor maçındaki pozisyon penaltı mıydı? Yorumcular ne dedi?
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır. (Berk Yıldız ile Vranjes arasında yaşanan pozisyon)

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken, karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti. Hatayspor'un golünü 21. dakikada Onur atarken, Adana Demirspor'un golünü ise 90+9. dakikada Tayyip kaydetti.

Hatayspor-Adana Demirspor maçında tartışma çıkartan penaltı pozisyonu

Hatayspor-Adana Demirspor maçının son dakikalarında yaşanan pozisyon, karşılaşmanın önüne geçti. Hatayspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda, Adana Demirspor'dan Berk Yıldız topa vuracakken, Vranjes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında Hatayspor topu uzaklaştırmak isterken havalanan top, Simon Falette'in eline çarptı. Adana Demirspor cephesi bu 2 pozisyon sonrasında penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Burak Şeker 'devam' kararı verdi. Pozisyonla ilgili VAR incelemesi gelmedi.

Adana Demirspor'un golü iptal edildi

Yaşanan pozisyonlardan sonra Adana Demirspor'un beraberlik golü 90+4. dakikada Tayyip Talha Sanuç'tan geldi. Fakat VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi. Daha sonra 90+9. dakikada Tayyip bir kez daha sahneye çıktı ve mücadelenin skorunu belirledi: 1-1

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır. (Falette'in eline çarpan top)
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır. (Falette'in eline çarpan top)

Hatayaspor-Adana Demirspor maçında pozisyon hakkında yorumcular ne dedi?

Hatayspor-Adana Demirspor maçında yaşanan pozisyon sosyal medyada da gündem oldu. Spor yorumcuları pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu. İşte o yorumlardan bazıları;

Mehmet Ayan'ın yorumu
Mehmet Ayan'ın yorumu

Cüneyt Kaşeler'in yorumu
Cüneyt Kaşeler'in yorumu

ÖZET | Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1
SPOR
ÖZET | Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1


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