Hatayspor, Erzurum deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Katranis, 45. dakikada penaltıdan Mame Diouf ve 51. dakikada Boupendza kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 42'ye yükseltti. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Erzurumspor 10 kişi kaldı
Mücadelenin 47. dakikasında Erzurumspor 10 kişi kaldı. Hataysporlu oyuncu Boupendza'ya ceza sahası dışındaki müdahalesinden dolayı kırmızı kart gören 28 yaşındaki kaleci Szumski, takımını 10 kişi bıraktı.