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Hatayspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Hatayspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.


Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.


Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, maç kadrosuna alınmayan Livakovic ve sakatlıkları devam eden Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ile Oosterwolde takımlarını yalnız bırakacak.


Hatayspor'da ise kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro bu karşılaşmada olmayacak.


HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Emir, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.


HATAYSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

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