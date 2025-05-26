Hatayspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, maç kadrosuna alınmayan Livakovic ve sakatlıkları devam eden Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ile Oosterwolde takımlarını yalnız bırakacak.
Hatayspor'da ise kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro bu karşılaşmada olmayacak.
Hatayspor: Emir, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.