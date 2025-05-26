Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (K.K), 53. dakikada Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam ve 66. dakikada Okoronkwo kaydetti. Hatayspor bu sezon ilk kez 4 gol attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 81 puanla ikinci sırada yer alırken Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Sarı-kanaryalar, ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

9' Sol kanattan Tadic'in ortasında meşin yuvarlağa altı pas içerisinde iyi yükselen En Nesyri'nin kafa vuruşu, yerden sekerek üstten auta çıktı.

63' Hatayspor, Görkem Sağlam'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Görkem Sağlam, yaptığı vuruşla kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 3-1.