Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür 38. dakikada kırmızı kart gördü. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (K.K), 53. dakikada Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam ve 66. dakikada Okoronkwo attı. Fenerbahçe'nin golleri 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi küme düşmesi kesinleşen Hatayspor 4-2 kazandı.
Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (K.K), 53. dakikada Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam ve 66. dakikada Okoronkwo kaydetti. Hatayspor bu sezon ilk kez 4 gol attı.
Fenerbahçe'nin gollerini 27. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 81 puanla ikinci sırada yer alırken Hatayspor puanını 26'ya yükseltti. Sarı-kanaryalar, ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
9' Sol kanattan Tadic'in ortasında meşin yuvarlağa altı pas içerisinde iyi yükselen En Nesyri'nin kafa vuruşu, yerden sekerek üstten auta çıktı.
16' Sol kanattan ceza yayına yapılan ortada topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Kilama'ya çarparak uzaklaştı.
28' Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Abdulkadir Parmak'tan topu kazanan Amrabat kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Bekaj'ın yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan En Nesyri'nin vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.
39' Sol kanatta ilerleyen Okoronkwo, ceza sahasının solunda Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Mert Müldür'e kırmızı kart çıkararak, serbest vuruş verdi. 40. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Osman Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.
44' Hatayspor beraberliği yakaladı. Hatayspor kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Massanga'nın vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.
52' Atakaş Hatayspor, Bilal Boutobba'nın golü ile maçta öne geçti. Ceza sahası dışında Osman Ertuğrul Çetin'in hatasıyla topu önünde bulan Bilal Boutobba, bekletmeden kaleye gönderdiği şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.
63' Hatayspor, Görkem Sağlam'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Görkem Sağlam, yaptığı vuruşla kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
66' Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Jonathan Okoronkwo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Milan Skriniar'a çarpan top Osman Ertuğrul Çetin'in solundan ağlarla buluştu: 4-1.
90' Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golü ile maçta farkı ikiye indirdi: 4-2.