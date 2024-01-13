|
Spor

Erce Kardeşler'den endişelendiren açıklama: Kendime zarar vereceğim

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hocayla konuşacağım. Artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım" diye konuştu.

16:24 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:58 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Erce Kardeşler bu sezon çıktığı 19 maçta kalesinde 25 gol gördü.
Erce Kardeşler bu sezon çıktığı 19 maçta kalesinde 25 gol gördü.

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, 90+4. dakikada yediği golle Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük moral bozukluğu yaşadığını belirten 29 yaşındaki tecrübeli eldiven, kendisine zarar verebileceğini söyledi.





Maçın hemen ardından yayın kuruluş mikrofonlarına konuşan Erce Kardeşler, şu ifadeleri kullandı:


"Hocayla konuşacağım"

"Konuşmaktan yorulduk. Çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Berecemiyoruz. Hoca ve yönetim bizler için tüm imkanları seferber ediyorlar. Bu sezon 90. dakikada yediğimiz 3. ya da 4. gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir ki. Biraz da biz oyuncuların kalpten ve yürekten oynaması gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocayla konuşacağım, belki de faydalı olamıyorum bu kulübe. Bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Daha fazla yapmak istiyorum. Bu kadar kazanamayacağın da gururuma çok dokunuyor.''


"Kendime zarar vermeye başlayacağım"

''Artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım. Çünkü sene başında bu şehir için sözler vermiştik. Sözüm de duramıyorum. Bunun içinde hafta içi hocayla bir görüşmem olur. Bakıcaz ne yapıcağımıza...''






#Süper Lig
#Hatayspor
#Erce Kardeşler
14 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1071 GSB personel alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?