"Konuşmaktan yorulduk. Çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Berecemiyoruz. Hoca ve yönetim bizler için tüm imkanları seferber ediyorlar. Bu sezon 90. dakikada yediğimiz 3. ya da 4. gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir ki. Biraz da biz oyuncuların kalpten ve yürekten oynaması gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocayla konuşacağım, belki de faydalı olamıyorum bu kulübe. Bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Daha fazla yapmak istiyorum. Bu kadar kazanamayacağın da gururuma çok dokunuyor.''