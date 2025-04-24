Hatayspor kritik dönemeçte! Beşiktaş'tan puan alamazsa küme düşecek

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Abdulkadir Parmak'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.
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