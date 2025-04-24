Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hatayspor kritik dönemeçte! Beşiktaş'tan puan alamazsa küme düşecek

Hatayspor kritik dönemeçte! Beşiktaş'tan puan alamazsa küme düşecek

11:1524/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Abdulkadir Parmak'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Abdulkadir Parmak'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.


Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.


İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

#Hatayspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı: 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanacak! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı başvuru şartları neler?