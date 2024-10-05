Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü 48. dakikada Simon Banza atarken Hatayspor'un golü 14. dakikada Görkem Sağlam'ın ayağından geldi. Hatayspor - Trabzonspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada goller 14. dakikada Görkem Sağlam ve 48. dakikada Simon Banza'dan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9 yaparak 9. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı.
Bordo-mavililerde Denswil, Cihan Çanak, Savic, Umut Bozok, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Ozan Tufan, Nwakaeme ve Serkan Asan'ın
sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.