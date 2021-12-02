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Hatayspor Türkiye Kupası'nda turladı maça Diouf damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında A. Hatayspor, sahasında Eyüpspor’u ağırladı. Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatma dakikalarında da gol olmadı. A. Hatayspor, penaltı atışları sonunda Eyüpspor’u 5-4 mağlup ederek kupada üst tura yükselen taraf oldu. Hatayspor'da iki kalecinin de kırmızı kart görmesi sonrasında kaleye Mame Diouf'un geçmesi ise mücadeleye damga vurdu.

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Haber Merkezi İHA
Hatayspor Türkiye Kupasında turladı maça Diouf damga vurdu
Mame Diouf, Türkiye Kupası maçında kalecilik yaptı.

Atakaş Hatayspor, penaltı atışları sonunda Eyüpspor’u 5-4 mağlup ederek kupada üst tura yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar;

3. dakika da bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

10. dakika da Sackey’nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak’ın müsait pozisyonda ki şutunda top kaleci Emrullah’da kaldı.

GOL!

  • 19. dakika da Erencan’ın sağdan yerden ortasına ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

21. dakika da Sackey’nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi’ye indirdi. El Kaabi’nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakika da Bülent’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara’nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.

46. dakika da Enes’in ara pasında topla buluşan Erencan ceza sahasına girer girermez şutunu çekti top kaleci Abdullah’ta kaldı.

52. dakika da Riberio’nun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kamara müsait pozisyonda topu ayağından fazla açınca top auta çıktı.

56. dakika da sağdan Fatih’in ortasına Kamara iyi yükseldi kafa vuruşunda topuson anda kaleci Emrullah kornere çeldi.

65. dakika da Adekugbe’nin soldan ortasına Fatih müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Emrullah bu pozisyonda başarılı oldu.

GOL!

  • 74. dakika da Sackey sağdan ortaladı, arka direkte bulunan Falette kafa ile altı pasa doğru çevirdi. Altı pas çizgisi önünde bulunan Fatih kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

78. dakika da Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasına ceza sahası içinde bomboş pozisyonda olan Mame Diof topu auta gönderdi.

89. dakika da Muhammed Mert’in soldan ceza sahasına pasında Riberio rakiplerini çalımladı şutunu çekti kale çizgisi önünde Lobjanidze’den önce savunma ayak koydu.

90+3. Dakika da Gökcan’ın pasında pasında topla buluşan Mete hızla kaleye ilerledi. Kaleci Abdullah kalesini terk ederek Mete’yi ceza sahası dışında yerde bırakınca hakem serbest vuruşu verdi ve kaleci Abdullah’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

95. dakika da Cenk Ahmet Kılıç’ın ara pasında topla buluşan Erencan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top auta gitti.

120. dakika da Eyüpspor’da savunmadan gelen topu kaleci Yavuz uzaklaştırmak istedi, top Erencan’a çarptı, devam eden topa koşmak isteyen Erencan kaleci Yavuz tarafından yerde düşürülünce hakem kaleci Yavuz’u kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

Penaltılar

  • Atanlar: Mame Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore, Falette (Hatayspor), Bekir, Erencan, Mete Demir, Cenk Ahmet (Eyüpspor)
  • Atamayanlar: Lobjanidze (Hatayspor) Gökcan, Enes (Eyüpspor)
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