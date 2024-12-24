Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

14:3024/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Rıza Çalımbay, Hatayspor'un başında çıktığı 12 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
Rıza Çalımbay, Hatayspor'un başında çıktığı 12 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Hatayspor, ligde çıktığı 16 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.







#Süper Lig
#Hatayspor
#Rıza Çalımbay

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba günü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler