Spor Hatayspordan dikkat çeken Boupendza mesajı Fenerbahçeden destek bekliyoruz
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Hatayspor'dan dikkat çeken Boupendza mesajı: Fenerbahçe'den destek bekliyoruz

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de 25 maçta 18 gol kaydeden Aaron Boupendza'nın olası Fenerbahçe transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Savaş, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Boupendza
Boupendza

Sezon sonunda golcü sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu golcünün transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da konuşan Hatayspor onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş şunları söyledi;

  • "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır"

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