Hatayspor'dan dikkat çeken Boupendza mesajı: Fenerbahçe'den destek bekliyoruz

Sezon sonunda golcü sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu golcünün transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Radyospor'da konuşan Hatayspor onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş şunları söyledi;
- "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır"
🗣 Aaron Boupendza: "Reus-Neymar-Ronaldo karışımı bir futbolcuyum." pic.twitter.com/lqdsjhMEQd
🗣 Aaron Boupendza: "Reus-Neymar-Ronaldo karışımı bir futbolcuyum." pic.twitter.com/lqdsjhMEQd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 7, 2021