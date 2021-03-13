Spor Hataysporlu futbolcu 7 ay sahalardan uzak kalacak
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Hataysporlu futbolcu 7 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yaptıkları Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirdiği ve 6-7 ay sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Selim Ilgaz yaşadığı sakatlık nedeniyle sedye ile oyundan çıkmıştı.
Selim Ilgaz yaşadığı sakatlık nedeniyle sedye ile oyundan çıkmıştı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selim'in özel bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği kaydedilen açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından, sporcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti" ifadesine yer verildi.

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