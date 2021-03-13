Hataysporlu futbolcu 7 ay sahalardan uzak kalacak

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selim'in özel bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.
Operasyonun başarılı geçtiği kaydedilen açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından, sporcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti" ifadesine yer verildi.
Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat edildi.
Geçmiş olsun @selimilgaz95https://t.co/iXMaKTQD3r#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/4PbCt8mWrg
Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat edildi.