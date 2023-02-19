Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında Hatayspor, ligden çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu da yapmış olduğu açıklamada, ligden çekilen kulüplerden oyuncu transferine izin vermişti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.