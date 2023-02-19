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Spor

Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu.

11:03 . 19/02/2023 Pazar
AA
Hatayspor'un ligde oynadığı son maçın ilk 11'i

Hatayspor'un ligde oynadığı son maçın ilk 11'i

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında Hatayspor, ligden çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu da yapmış olduğu açıklamada, ligden çekilen kulüplerden oyuncu transferine izin vermişti.


Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı. Toplamda 5 oyuncunun, başka takımlara kiralandığı ifade edildi.


Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.



#hatayspor
#SÜPERLİG
#transfer
2 saat önce
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Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
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