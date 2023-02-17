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Deprem öncesi Gaziantep FK antrenmanından bir kare
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu.
Yaşanan olaylar sonrasında Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu da kulüplere, ligden çekilen takımlardan transfer izni verdi. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan toplamda 10 oyuncu ayrıldı. Konuyla ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşanılan deprem felaketiyle ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme;
Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."