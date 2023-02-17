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Spor

Gaziantep FK'dan 10 oyuncu ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Süper Lig'den ayrılma kararı alan Gaziantep FK, 10 oyuncusuna veda etti. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu kiralık olarak takımdan ayrılırken, bazıları ise bonservisleri ile gittiler.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:26 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Deprem öncesi Gaziantep FK antrenmanından bir kare

Deprem öncesi Gaziantep FK antrenmanından bir kare

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu.


Yaşanan olaylar sonrasında Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu da kulüplere, ligden çekilen takımlardan transfer izni verdi. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan toplamda 10 oyuncu ayrıldı. Konuyla ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşanılan deprem felaketiyle ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme;


Alexandru Maxim
: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Lazar Markovic:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Trabzonspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Mustafa Burak Bozan:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Ömürcan Artan:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Luka Stankovski
: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar FC Gorica ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Mustafa Eskihellaç:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Günay Güvenç:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Furkan Soyalp:
Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Adana Demirspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Halil İbrahim Pehlivan:
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Katkılarından dolayı Halil İbrahim'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Joao Figueiredo:
Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Joao Figueiredo’nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.


Kamuoyunun bilgisine sunarız."



#Süper Lig
#Gaziantep FK
#deprem
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