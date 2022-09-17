Hatayspor'da Serkan Özbalta istifa etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da katıldığı, Şanghay İşbirliği Zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz Şanghay Beşlisi içerisinde üye konumunda değiliz. Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan’ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan’daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır" dedi. Erdoğan, "Kastettiğiniz üye olmak mı?" sorusuna "Tabii. Hedef o" yanıtını verdi.