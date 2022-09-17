Hatayspor'da Serkan Özbalta istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı. Son olarak sahasında Kayserispor'a 4-0 kaybeden Hatayspor, ligde 1 puan ile son sırada yer alıyor.
Sadece Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalabilen Hatayspor, geride bıraktığımız 6 haftada kalesinde 10 gol gördü, 2 gol attı.
- Görüşmeler başlıyor
- Serkan Özbalta'nın istifası sonrasında yeni hoca arayışlarına başlayan Hatayspor, teknik direktör İsmail Kartal, Volkan Demirel ve farklı bir hoca ile de masaya oturacak. Hatayspor'un bu üç kişiden birisini takımın başına geçirmek istediği öğrenildi.