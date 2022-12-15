Beşiktaş-Giresunspor: 5-3

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Juranovic Barcelona radarında

Dünya Kupası'nda görev alan birçok futbolcu, gösterdikleri performansla kendi takımlarına katkı sağlamakla birlikte, kendine transfer pazarı da oluşturuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan ile birlikte yarı finale kadar gelen Josip Juranovic oldu. Celtic forması giyen isim, Barcelona tarafından takip ediliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.