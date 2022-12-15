Beşiktaş-Giresunspor: 5-3

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçı yaptı.
Gloria Sports Arena'da oynanan mücadele siyah-beyazlıların 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, Gedson Fernandes (2), Georges- Kevin N'Koudou (P) ve Cenk Tosun (2) kaydetti.
Giresunspor'un gollerini ise Serginho, Doğan Can ve Savicevic (P) kaydetti.
Tayyip Talha sakatlandı
Siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, maçta girdiği bir hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Kaşı açılan genç stoper hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş-Giresunspor maçının golleri:
🦅 Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında öne geçti! 👀 @Besiktas
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/3WVeKWqZnZ
🦅 Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında öne geçti! 👀 @Besiktas
🎯 Kevin N'Koudou'nun golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı! @Besiktas
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/cFmMKU2NzU
🎯 Kevin N'Koudou'nun golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı! @Besiktas
🚀 Gedson Fernandes! @Besiktas
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/V4b6JkEXP7
🚀 Gedson Fernandes! @Besiktas
😤 Serginho ile Giresunspor, Beşiktaş'ın golüne yanıt verdi! @Giresunspor
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/8sJYhlAypq
😤 Serginho ile Giresunspor, Beşiktaş'ın golüne yanıt verdi! @Giresunspor
🦅 Cenk Tosun'un golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında farkı 3'e çıkarttı! @Besiktas
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/FRvJfqV1H8
🦅 Cenk Tosun'un golüyle Beşiktaş, Giresunspor karşısında farkı 3'e çıkarttı! @Besiktas
Doğancan Davas! 💨 @Giresunspor
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/UV6b65ftoX
Doğancan Davas! 💨 @Giresunspor
Cenk Tosun 👌 @Besiktas
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/q4lHKQza2O
Cenk Tosun 👌 @Besiktas
⚽ Vukan Savicevic'ten maçın skorunu belirleyen gol! @Giresunspor
🎙 @gokhan_abdik & @ekehale pic.twitter.com/npf7JNVWpX
⚽ Vukan Savicevic'ten maçın skorunu belirleyen gol! @Giresunspor