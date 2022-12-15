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Beşiktaş-Giresunspor: 5-3

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekibi Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Gedson ve Cenk Tosun attıkları ikişer golle yıldızlaştı. Beşiktaş-Giresunspor maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazırlık maçı: Beşiktaş 5-3 Giresunspor özet izle
Gedson'un gol vurşu

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçı yaptı.

Gloria Sports Arena'da oynanan mücadele siyah-beyazlıların 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, Gedson Fernandes (2), Georges- Kevin N'Koudou (P) ve Cenk Tosun (2) kaydetti.

Giresunspor'un gollerini ise Serginho, Doğan Can ve Savicevic (P) kaydetti.

Tayyip Talha sakatlandı

Siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, maçta girdiği bir hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Kaşı açılan genç stoper hastaneye kaldırıldı.

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Beşiktaş-Giresunspor maçının golleri:


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