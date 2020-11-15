2.LİG

Hekimoğlu Trabzonlu futbolcudan alkışlanan hareket

2. Lig'de oynanan maçta Hekimoğlu Trabzon, evinde Gümüşhanespor’u 4-1 mağlup etti. mücadeleye ev sahibi ekipte forma giyen İsmail Haktan Odabaşı’nın fair-play hareketi damga vurdu.

Haber Merkezi İHA
İsmail Haktan'ın rakibiyle mücadelesi.

İsmail Haktan'ın rakibiyle mücadelesi.

Fotoğraf: IHA

2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Gümüşhanespor’u ağırladı. Karşılaşmayı Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 kazandı.

Maçın 57. dakikasında Hekimoğlu Trabzon FK futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı rakibin pas hatasında topu alıp kaleye doğru giderken, Gümüşhanespor futbolcusu Ömer Alp Kulga’nın sakatlandığı için topa müdahale edemediğini gördü. Bunun üzerine İsmail Haktan Odabaşı fair-play örneği sergileyerek, topu rakip kaleye götürüp gol atmak yerine, meşin yuvarlağı rakibine bıraktı.

Bu görüntüler her iki takım tarafından da alkışlarla karşılandı.

İşte o anlar;

Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı
Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı

UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup maçında Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya geldi. Sadece bir isabetli şutun çekildiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.İki maçtır yenilmiyorlarDünya sıralamasında son sırada yer alan San Marino, bu sonuçla tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. Liechtenstein ile de 0-0 berabere kalan San Marino, grubundaki puanını 2'ye yükseltti.San Marinolu futbolcunun gözyaşlarıMilli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla nam salmış olan San Marino'da futbolcular, Cebelitarık maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.Savunma oyuncusu Rossi, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. San Marinolu futbolcu, "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun" diyerek gözyaşı döktü.Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

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