Hekimoğlu Trabzonlu futbolcudan alkışlanan hareket

2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Gümüşhanespor’u ağırladı. Karşılaşmayı Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 kazandı.

Maçın 57. dakikasında Hekimoğlu Trabzon FK futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı rakibin pas hatasında topu alıp kaleye doğru giderken, Gümüşhanespor futbolcusu Ömer Alp Kulga’nın sakatlandığı için topa müdahale edemediğini gördü. Bunun üzerine İsmail Haktan Odabaşı fair-play örneği sergileyerek, topu rakip kaleye götürüp gol atmak yerine, meşin yuvarlağı rakibine bıraktı.

Bu görüntüler her iki takım tarafından da alkışlarla karşılandı.

İşte o anlar;

Bu yıl forvet oynadığı halde henüz gol atamayan ve Gümüşhane deplasmanında yakaladığı net pozisyonda rakibinin sakatlığı dolayısıyla oyunu durduran oyuncumuz İSMAİL HAKDAN ODABAŞI’

Tebrik ediyorum. #

İşte spor bu 👏👏👏 pic.twitter.com/xFTK5BGpe0 — Celil Hekimoğlu (@celil_hekimoglu) November 15, 2020