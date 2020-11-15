MİLLİ TAKIM

Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı

Milli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla ün salmış olan San Marino, Cebelitarık ile berabere kalarak tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. San Marinolu futbolcunun maç sonu döktüğü gözyaşı ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
San Marino'nun savunma oyuncusu Rossi, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

San Marino'nun savunma oyuncusu Rossi, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup maçında Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya geldi. Sadece bir isabetli şutun çekildiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

İki maçtır yenilmiyorlar

Dünya sıralamasında son sırada yer alan San Marino, bu sonuçla tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. Liechtenstein ile de 0-0 berabere kalan San Marino, grubundaki puanını 2'ye yükseltti.

Maçta bir oyuncusu kırmızı kart gören San Marino, 41 dakika 10 kişi mücadele etti.
Maçta bir oyuncusu kırmızı kart gören San Marino, 41 dakika 10 kişi mücadele etti.
Reuters

San Marinolu futbolcunun gözyaşları

Milli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla nam salmış olan San Marino'da futbolcular, Cebelitarık maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

Savunma oyuncusu Rossi, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. San Marinolu futbolcu, "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Rossi'nin gözyaşları
Rossi'nin gözyaşları

Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4
Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta Nijerya, sahasında Sierra Leone'yi konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 4-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi. Nijerya'nın gollerini 4 ile 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze kaydetti.Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sierra Leone'nin golleri; 41. dakikada Quee, 72 ile 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, mücadelede 90 dakika forma giydi. Nijerya-Sierra Leone maç özeti,Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

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