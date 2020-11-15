Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı

UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup maçında Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya geldi. Sadece bir isabetli şutun çekildiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

İki maçtır yenilmiyorlar

Dünya sıralamasında son sırada yer alan San Marino, bu sonuçla tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. Liechtenstein ile de 0-0 berabere kalan San Marino, grubundaki puanını 2'ye yükseltti.

San Marinolu futbolcunun gözyaşları

Milli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla nam salmış olan San Marino'da futbolcular, Cebelitarık maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

Savunma oyuncusu Rossi, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. San Marinolu futbolcu, "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun" diyerek gözyaşı döktü.