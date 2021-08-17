Helsinki maçı öncesinde Fenerbahçe'de büyük sıkıntı

Fenerbahçe’nin perşembe günü Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesi forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun’un yapılan kontrollerinde köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Ameliyat masasına yatan 29 yaşındaki forvetin 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Valencia'nın da yetişmesi zor

Adalesinde yırtık nedeniyle tedavisi devam eden Enner Valencia’nın da Helsinki maçına yetişmesi zor. Ekvadorlu futbolcunun perşembe günkü maça yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Valencia, Helsinki maçına yetişirse Fenerbahçe’nin gol silahı olacak.

Samatta hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de tek forvet konumunda kalan Mbwana Samatta beklentilerin çok uzağında. Serdar Dursun ve Valencia’nın sakatlıkları nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira’nın elinde tek sağlam forvet olarak kalan Tanzanyalı futbolcu sezonun ilk maçında da beklentilerin altında bir performans sergilerken, performansı teknik heyeti düşündürüyor.

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6 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılan Samatta için teknik heyet olumsuz rapor verdi, ancak golcü futbolcunun aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle takımdan ayrılması da oldukça zor.

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