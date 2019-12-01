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Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 15 yaralı

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı

Hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı

Fotoğraf: Ömer Ertuğrul

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, hentbol müsabakası için Ordu’dan Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat’ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Hentbol Federasyonu da açıklama yaptı

Türkiye Hentbol Federasyonu da kaza sonucu iki sporcunun vefat ettiğini sitesinden açıkladı. THF'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Kadınlar 2. Lig takımlarımızdan Ordu Gençlerbirliği Spor Kulübünün C grubunda bugün oynanacak Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK müsabakası için Yozgat’a giderken kaza geçirdiği haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuzun maalesef hayatını kaybettiği, 4 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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