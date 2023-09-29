Her türlü tasarruf Bjelica'da

Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, yönetim ile bir araya geldi. Toplantıda başkan Ertuğrul Doğan adına yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya yer aldı.





Hırvat çalıştırıcı bir rapor sunarken, "Yeni transferlerin uyumu ve sakatların dönmesi ile hem futbol anlamında hem saha skorları olarak çok daha başarılı bir grafik yakalayacağız" dedi. Şahinkaya'nın ise, Hırvat teknik adama tek yetkilinin kendisi olduğunu ve takımda istikrarı yakalaması adına her türlü tasarrufu yapabileceğini söylediği öğrenildi.









Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: "Hatayspor'u tebrik ediyorum. 2-0'dan sonra ne olduğunu ben de bilmiyorum. Defansif bütünlüğümüzü kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle bir şey olmamalı. Daha çok çalışacağız" pic.twitter.com/w50A64Aflt — SPOR (@yenisafakspor) September 25, 2023





"Yeniden başlayacağız"





Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, futbolcularla da bir toplantı yaptığı kaydedildi. Takımın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve yenilgiyi bir an önce unutturmak için sabırsızlandıkları ifade edildi. Oyuncularının, bu hırsından memnun olan Hırvat çalıştırıcının, "Bu durumu atlatacak kalitedeyiz. Yetenekli ve karakterli oyuncularsınız. Gelinen durumu tersine çevirme yönündeki bu hırsınız beni daha da umutlandırdı. Ayağa kalkıp yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.













Rotasyon gündemde





Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın fizik ve mental olarak yorgun gördüğü bazı isimleri dinlendireceği sızan haberler arasında. Deneyimli teknik adamın, ligde bu hafta oynayacakları Pendikspor maçına kadar yapılacak idmanlar sonrası kimleri dinlendireceğini netleştirmeği kaydedildi. Bu tercihin oyuncuların toparlanması amacı taşıdığı kaydedildi.





5 isim öne çıktı





Kadrosuna 16 futbolcu katan Trabzonspor'da 5 isim öne çıktı. En fazla süre alan yeni isimler 6 maçta 540 dakika ile Benkovic, 6 maçta 459 ile Baniya'nın yanı sıra 4 maçta 315 dakika ile Mehmet Can oldu. Mendy 2 maçta 180 dakika, 2 gol atan Onuachu da 2 maçta 115 dakika görev alırken, performansları beğeni aldı.





Fernandez önce form tutacak





Trabzonspor'da yenilerden Orsic ve Fernandez, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle hala takımdan uzaktalar. Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez ise Hatayspor maçı sonrası ilk idmana katıldı. Bordo-mavili takımın teknik heyetinin, Fernandez'in yapacağı özel çalışmalarla da bir an önce form tutarak takıma katkı sağlamasını bekliyor.





Trabzonspor'da sakatlıktan dönen Joaquin Fernandez ve Stryger Larsen antrenmana katıldı pic.twitter.com/V7h6trpttf — SPOR (@yenisafakspor) September 26, 2023











