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Spor

Her türlü tasarruf Bjelica'da

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yönetici İbrahim Şahinkaya'ya Hatayspor yenilgisi sonrası rapor verirken, sakatların iyileşmesi ve yeni isimlerin de adaptasyonuyla kendilerine geleceklerini söyledi. Şahinkaya ise Hırvat teknik adama her türlü tasarrufun kendisinde olduğunu belirtti.

09:27 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, 6 hafta sonunda 7. sırada yer alıyor.

Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, 6 hafta sonunda 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, yönetim ile bir araya geldi. Toplantıda başkan Ertuğrul Doğan adına yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya yer aldı.


Hırvat çalıştırıcı bir rapor sunarken, "Yeni transferlerin uyumu ve sakatların dönmesi ile hem futbol anlamında hem saha skorları olarak çok daha başarılı bir grafik yakalayacağız" dedi. Şahinkaya'nın ise, Hırvat teknik adama tek yetkilinin kendisi olduğunu ve takımda istikrarı yakalaması adına her türlü tasarrufu yapabileceğini söylediği öğrenildi.




"Yeniden başlayacağız"

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, futbolcularla da bir toplantı yaptığı kaydedildi. Takımın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve yenilgiyi bir an önce unutturmak için sabırsızlandıkları ifade edildi. Oyuncularının, bu hırsından memnun olan Hırvat çalıştırıcının, "Bu durumu atlatacak kalitedeyiz. Yetenekli ve karakterli oyuncularsınız. Gelinen durumu tersine çevirme yönündeki bu hırsınız beni daha da umutlandırdı. Ayağa kalkıp yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.




Rotasyon gündemde

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın fizik ve mental olarak yorgun gördüğü bazı isimleri dinlendireceği sızan haberler arasında. Deneyimli teknik adamın, ligde bu hafta oynayacakları Pendikspor maçına kadar yapılacak idmanlar sonrası kimleri dinlendireceğini netleştirmeği kaydedildi. Bu tercihin oyuncuların toparlanması amacı taşıdığı kaydedildi.


5 isim öne çıktı

Kadrosuna 16 futbolcu katan Trabzonspor'da 5 isim öne çıktı. En fazla süre alan yeni isimler 6 maçta 540 dakika ile Benkovic, 6 maçta 459 ile Baniya'nın yanı sıra 4 maçta 315 dakika ile Mehmet Can oldu. Mendy 2 maçta 180 dakika, 2 gol atan Onuachu da 2 maçta 115 dakika görev alırken, performansları beğeni aldı.


Fernandez önce form tutacak

Trabzonspor'da yenilerden Orsic ve Fernandez, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle hala takımdan uzaktalar. Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez ise Hatayspor maçı sonrası ilk idmana katıldı. Bordo-mavili takımın teknik heyetinin, Fernandez'in yapacağı özel çalışmalarla da bir an önce form tutarak takıma katkı sağlamasını bekliyor.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
34 dakika önce
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