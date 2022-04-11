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Spor Herkes küme düşebilir diyordu şimdi Avrupayı kovalıyorlar
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Herkes küme düşebilir diyordu şimdi Avrupa'yı kovalıyorlar

Süper Lig'de 32. hafta bu akşam oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Antalyaspor, Hatayspor'u konuk ettiği maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar böylelikle puanını 47'ye yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda dördüncü sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Herkes küme düşebilir diyordu şimdi Avrupayı kovalıyorlar
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Maçtan dakikalar;

11. dakikada Luis Adriano’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

14. dakikada Benzia’nın sağ kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Diouf’un kafasını Güray Vural kale çizgisinden çıkardı.

16. dakikada Güray Vural’ın pasında sol kanatta topla buluşan Wright, savunmada Fatih Kurucuk’u çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo’nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

35. sol kanattan Doğukan Sinik’in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural’ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

38. dakikada Benzia’nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

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