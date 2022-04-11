Herkes küme düşebilir diyordu şimdi Avrupa'yı kovalıyorlar

Maçtan dakikalar;
11. dakikada Luis Adriano’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.
14. dakikada Benzia’nın sağ kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Diouf’un kafasını Güray Vural kale çizgisinden çıkardı.
16. dakikada Güray Vural’ın pasında sol kanatta topla buluşan Wright, savunmada Fatih Kurucuk’u çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo’nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 2-0
35. sol kanattan Doğukan Sinik’in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural’ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
38. dakikada Benzia’nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
Detaylar geliyor...
Antalyaspor, Hatayspor'u 4-1 mağlup etti ve kendi evindeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkartarak rekor kırdı
⚽ 16' Haji Wright
⚽ 29' Naldo
⚽ 35' Haji Wright
⚽ 55' Luiz Adriano
⚽ 38' Diouf
🟥 67' Ribeiro pic.twitter.com/hkY0I5ucFc
Antalyaspor, Hatayspor'u 4-1 mağlup etti ve kendi evindeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkartarak rekor kırdı