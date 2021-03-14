Spor Hikmet Karaman pankartı sosyal medyada gündem oldu
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Hikmet Karaman pankartı sosyal medyada gündem oldu

Ankaragücü taraftarı, Göztepe maçı öncesinde tribünde açtığı pankartla teknik direktör Hikmet Karaman'a jest yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkent ekibi Hikmet Karaman'ın gelişiyle yükselişe geçti.
Başkent ekibi Hikmet Karaman'ın gelişiyle yükselişe geçti.

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nün sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta tribüne asılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Eryaman Stadyumu'nda açılan pankartta, "Bu işte bir 'Hikmet' var" ifadelerine yer verildi.

"Takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir"


Taraftarın bu jestine teşekkür eden Hikmet Karaman, "Buna layık olmak gerekiyor. O mücadeleyi vermek gerekiyor. Ama en önemlisi bugün 3 puan. Bu işte bir 'Hikmet' varsa, takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir" dedi.

  • Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçti ve Göztepe'yi de mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı.


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