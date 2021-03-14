Hikmet Karaman pankartı sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nün sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta tribüne asılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Eryaman Stadyumu'nda açılan pankartta, "Bu işte bir 'Hikmet' var" ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü taraftarlarının tribüne astığı pankart: "Bu işte bir Hikmet var"



🎙🧣Hikmet Karaman: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum ama buna layık olmak gerekiyor. Teknik adamıyla, oyuncusuyla... Bu işte bir 'Hikmet' varsa, takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir." pic.twitter.com/QzGH8DqLZ0 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 14, 2021

"Takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir"





Taraftarın bu jestine teşekkür eden Hikmet Karaman, "Buna layık olmak gerekiyor. O mücadeleyi vermek gerekiyor. Ama en önemlisi bugün 3 puan. Bu işte bir 'Hikmet' varsa, takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir" dedi.

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Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçti ve Göztepe'yi de mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı.





🟡🔵 MKE Ankaragücü taraftarının pankartı



🧣 "Bu işte bir Hikmet var!"



💬 Hikmet Karaman: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum ama buna layık olmak gerekiyor. Teknik adamıyla, oyuncusuyla... Bu işte bir 'Hikmet' varsa, takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir." #SüperLig pic.twitter.com/FW5d2FgoKy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 14, 2021