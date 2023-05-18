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Spor

Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa para cezası

Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 adli gün karşılığı bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

16:06 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
Mahkeme Hikmet Karaman'a hakaret davasında kararını verdi.

Mahkeme Hikmet Karaman'a hakaret davasında kararını verdi.

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti.


Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D. önceki ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi.


Mahkeme, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı bin 500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



#Kayserispor
#Hikmet Karaman
#Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi
1 saat önce
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