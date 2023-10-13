Hırvat basını: Türkiye bizi mahvetti

"Bazı futbolcularımızın eksikliği ve hazırlıklar için olan dar zaman bahane olamaz. Türkler de bu karşılaşmaya eksik kadro ve yeni bir hoca ile geldiler. Hırvatistan sanki Osijek'e hiç gelmemiş gibi gözüktü. Hücumdaki etkisiz performansın yanı sıra, kötü savunmamızla rakibe pozisyonlar verdik. Rakibin çok sayıdaki uzun topu, sürekli olarak bize sorun çıkardı. İkili mücadelelere girmeye çekinen ve isteksiz futbolcularımız, çok istekli ve motive olmuş Türklere karşı koyamadı. Biz topa sahip olduk, Türkler diğer her şeye."