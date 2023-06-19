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Spor

ÖZET | Hırvatistan-İspanya: 4-5

UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Hırvatistan-İspanya maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:30 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hırvatistan-İspanya

Hırvatistan-İspanya

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya, Hollanda'da karşı karşıya geldi.


Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümüne geçildi.


Karşılaşmanın her iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken ve şampiyonu penaltı atışları belirledi.



Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İspanya üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.


Hırvatistan'da Vlasic, Brozovic, Modric, ve Perisic penatılarda ağları havalandırırken Majer ve Petkovic Unai Simon'u geçemedi. İspanya'da ise Joselu, Rodri, Merino, Asensio penaltıda golü bulurken Laporte direğe takıldı. Dani Carvajal ise kaydettiği golle İspanya'ya kupayı getirdi.


Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.


UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3.'lük maçında ise İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.




#UEFA Uluslar Ligi
#Hırvatistan
#İspanya
35 dakika önce
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