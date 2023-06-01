Hocası açıkladı: Messi ayrılıyor

2021-2022 sezonu başında İspanyol ekibi Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Messi, Fransız temsilcisiyle iki sezonda toplam 74 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu müsabakalarda 32 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Messi, PSG formasıyla iki kez Ligue 1, bir kez de Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.