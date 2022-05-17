Spor Hoffenheim hocasıyla yollarını ayrıldı
FUTBOL FUTBOL

Hoffenheim hocasıyla yollarını ayrıldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Hoffenheim, teknik direktör Sebastian Hoeness ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hoffenheim hocasıyla yollarını ayrıldı
Sebastian Hoeness

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada teknik direktör Sebastian Hoeness ile karşılıklı olarak anlaşarak görevine son verildiği bildirildi.

Hoffenheim Sportif Direktörü Alexander Rosen kararın kendileri için kolay olmadığını belirterek, "Kapsamlı bir analizden sonra, son iki ayın sonuçlarının ve olayların bu sezonun birçok olumlu yönünü gölgede bıraktığını ve bu arada bizi dördüncü sıraya taşıdığını kabul etmeliyiz. Bu olumsuz izlenimlerin ardından kendimize sormamız gereken en önemli soru, bir kulüp olarak bu takım ile yeni sezona engelsiz bir şekilde başlayıp başlayamayacağımızdı. Ayrıntılı tartışmalardan sonra bu soruyu birlikte olumsuz yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Rosen, Hoeness'e yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek, "Yeniden ileriye bakmak ve önümüzdeki sezon için yeni enerji sağlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Çorumda ortaya çıktı

Çorum'da ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında.
Aylık kazançları 30 bin TL

Aylık kazançları 30 bin TL

​Bu iş için özel ekip kurup kilometrelerce yol geldiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Abu Dabiye taziye ziyareti

​AREDA'nın araştırmasında dikkat çeken sonuçlar.

​Türkiye'de bir ilk olacak.

Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de.

​Belirtiler arttı salgın hızla yayılıyor: En çok çocuklarda görülüyor.

​TUSAŞ'tan müthiş hamle: Bir kabiliyeti daha millileştirdik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.