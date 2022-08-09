Hollanda basınından Weghorst'a övgü dolu sözler: Mükemmel bir iş

Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u 1-0 yendiği maçta Ghezzal’ın asistini yapan Wout Weghorst’a ülkesi Hollanda’dan övgü geldi. 30 yaşındaki futbolcunun performansı Hollanda basınında da yer aldı.
"Mükemmel bir iş"
Haberlerde; ‘Weghorst, takım adına önemli olduğunu gösterdi’ denilirken, karşılaşmayla ilgili bilgilere de yer verildi. Haberde, bir başka golcü Cenk Tosun’un kırmızı kart görerek siyah-beyazlı takımı 10 kişi bıraktığı ve Weghorst’un ‘mükemmel bir iş’ çıkardığı ifade edildi.
- Beşiktaş Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.