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Hollanda basınından Weghorst'a övgü dolu sözler: Mükemmel bir iş

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede golün asistini yapan Wout Weghorst, ülkesi Hollanda'da gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda basınından Weghorsta övgü dolu sözler: Mükemmel bir iş
Transfermarkt verilerine göre Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u 1-0 yendiği maçta Ghezzal’ın asistini yapan Wout Weghorst’a ülkesi Hollanda’dan övgü geldi. 30 yaşındaki futbolcunun performansı Hollanda basınında da yer aldı.

"Mükemmel bir iş"

Haberlerde; ‘Weghorst, takım adına önemli olduğunu gösterdi’ denilirken, karşılaşmayla ilgili bilgilere de yer verildi. Haberde, bir başka golcü Cenk Tosun’un kırmızı kart görerek siyah-beyazlı takımı 10 kişi bıraktığı ve Weghorst’un ‘mükemmel bir iş’ çıkardığı ifade edildi.

  • Beşiktaş Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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