Hollanda idmanında gerginlik! Weghorst antrenmanı terk etti

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya gelecek Hollanda, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'nın antrenmanında büyük bir kriz yaşandı. Wout Weghorst, antrenman sırasında Jurrien Timber'ın kendisine yaptığı sert müdahaleye çok sinirlendi.





Wout Weghorst antrenman sırasında Jurrien Timber'ın sert müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı. Milliyet'te yer alan habere göre 32 yaşındaki santrfor, ayağa kalktıktan sonra Jurrien Timber'a sert çıktı. Wout Weghorst bu sırada formasını çıkarttı ve antrenmanı terk etti. Jurrien Timber ile Wout Weghorst arasındaki tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman yatıştırmak istedi.





Ronald Koeman'ın tüm çabalarına rağmen ikili arasındaki tartışma sona ermedi. Wout Weghorst yaşanan tartışmanın ardından, saha kenarındaki bisikletine bindi ve antrenman sahasından ayrıldı.



