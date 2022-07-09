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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: Türkiye'den bir transferimiz daha var

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile yapacakları hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdan Ozan Tufan'ın transfer ettiklerini belirten Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: Türkiyeden bir transferimiz daha var​
​Hull City Başkanı Acun Ilıcalı

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Şota Arveladze ve futbolcu Ozan Tufan, Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'den bir transfer daha yapacaklarını belirten Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferinin perde arkasını da açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk halkının sahiplendiği bir takım"

"Benim hayalim, Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak. İşte bu benim hayalim. Avrupa'nın bir ucundaki İngiltere ile Türk insanını öyle bir birleştireceğiz ki dünyaya örnek olacağız."

"3-4 dakikada anlaştık"

"Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Bize yakınlık gösterdiler. Ben de ilk teklifimi sevgili Ozan'a yaptım. Projeme inanan, maddiyatı hiç konuşmayan ve sadece başarıya odaklanmış bir futbolcu. Kendisiyle çok kısa bir görüşme yaptık. 3-4 dakikada zaten anlaştık."

  • "Doğukan Sinik ile anlaşmamızı tamamlayacağız"
  • "Türkiye'den bir transferimiz daha var. Umarım en kısa sürede Doğukan'la da anlaşmamızı tamamlayacağız. Galatasaray ve Beşiktaş'la da hazırlık maçı yapmak istiyoruz."

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