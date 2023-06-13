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Spor

Hull City devreye girdi Nantes karar değiştirdi

Galatasaray'ın Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed kıymete bindi. Icardi ve Gomis'in ayrılığı sonrasında takıma geri dönmesi istenen oyuncu için Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City talip oldu. İngiliz ekibinin oyuncuya gösterdiği ilgi sonrasında Nantes yönetimi futbolcunun opsiyonunu kullanmak için fikir değiştirdi. Önceki günlerde Mohamed'i almamaktan yana olduğu belirtilen Nantes'ın Mohamed'e gösterilen ilgi sonrasında yeniden masaya oturduğu aktarıldı.

19:05 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, Ligue 1 takımlarından Nantes'ta 1 yıl boyunca kiralık olarak forma giydi.

Mostafa Mohamed, Ligue 1 takımlarından Nantes'ta 1 yıl boyunca kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray'ın Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, önceki günlerde Galatasaray'a geri döneceği belirtilen Mohamed'in Nantes'ta kalacağını duyurdu. Habere göre Nantes, Mohamed'in opsiyonunu Perşembe gününe kadar kullanmak için harekete geçti.

Öte yandan konuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin futbolcu için girişimlerde bulunduğu sonrasında ise Nantes'ın fikir değiştirdiği belirtiliyor. Fransız ekibinin futbolcuya gösterilen ilgi sonrasında Galatasaray'a haber yolladığı ve opsiyonu kullanmak istediklerini ilettikleri aktarıldı.

Nantes, Mohamed'in bonservisini almak için Perşembe günü mesai bitimine kadar 6M€'luk ödeme yapmak zorunda.



#Galatasaray
#Mostafa Mohamed
#Ligue 1
2 saat önce
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