Hulusi Belgü: Söz verdiğiniz hiçbir şeyi yapmadınız

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'u eleştiren Hulusi Belgü, futbol takımının 8 senedir şampiyon olamamasının kendisini çok rahatsız ettiğini ifade etti. Belgü, Ali Koç'un büyük umutlarla başkanlık koltuğuna getirildiğini ve yaratılan güzel imajın yıkıldığını dile getirdi. Belgü, Ali Koç'tan genel kurul kararı almasını ve mart ayında seçime gidilmesini talep etti.

"Hep büyük konuştunuz. Hep hatayı başkalarında aradınız"

Hulusi Belgü, "Fenerbahçe'nin 8 senedir şampiyon olmaması beni çok rahatsız ediyor. Nasıl çözümleneceğini nasıl çare bulunacağını konuşmamız gerekirken, kahve içeceğiz, havuz parası ne olacağını konuşuyoruz, daha ciddi şeyler konuşmamız gerekiyor. Keşke Aziz Yıldırım da yöneticileri de buraya gelse görüşlerini net bir şekilde anlatsalar da demokrasiyi hep birlikte yaşamayı arzu ederdim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu duruma hakikaten çok üzülüyorum. Sayın başkan haziran 2018'de hepimiz için büyük umutla başkan seçildiniz. Sadece futbol dünyası için değil tüm memleket için umuttunuz. Bu güzel imajı kendi ellerinizle yıktınız. Kulübü tanımayan ve sporun içinden gelmeyen sadece sizin talimatınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz. Hep büyük konuştunuz. Hep hatayı başkalarında aradınız. Hiçbir zaman bir lider gibi çalışamadınız. Transferi hep eksik yaptınız. Önce Comolli'ye daha sonra menajerlere takımı teslim ettiniz. Max Kruse için hayatının pokerini oynadınız dediniz, yüksek tazminat ödediniz. Miha Zajc transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız. Bununla ilgili yönetim kurulu üyelerine ve kulüp profesyonellerine ne gibi yaptırımda bulundunuz. Birçok futbolcu transferini teknik direktör olmadan yaptınız. Teknik direktörler ve futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor dediniz. Türkiye'de 4 senede 9 teknik direktör değiştiren bir takıma kimse gelmez, hiçbir hoca çalışmak istemez" diye konuştu.

REKLAM

"Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin"

Ali Koç'u kendileri için umut, Fenerbahçe için kurtuluş olarak gördüklerini kaydeden Hulusi Belgü, "4 sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi kulübü çok iyi yönettiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak kulübün beklediği, liderliği, birleştiriciliği profesyonel yönetimi siz ve yönetiminde göremiyoruz. Ağır karar veriyorsunuz, verdiğiniz kararların arkasında duramıyorsunuz. Fenerbahçe'yi çok iyi sevdiğinize eminim, ancak size bir önerim olacak, ama yine kendi bildiğinizi yapacaksınız. Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin, çünkü Fenerbahçe'nin zamanı kalmadı. Sizi genel kurul kararı almaya davet ediyordum. Tarihte en başarısız başkanı olarak geçiyorsunuz. Umarım bu sözlerim sizi kamçılar doğruya yönelir, ya da yanlış yaptığınızı bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız. Benim umudum kalmadı. Löw ile anlaştığınız haberleri çıkıyor. Eğer başkanlığa devam edersiniz diğer teknik direktörlere vermediğiniz desteği Löw'e umarım verirsiniz" şeklinde konuştu.

Hulusi Belgü'den Ali Koç'a: "4 sene sonunda görüyorum ki problem sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Sizi genel kurul kararı almaya devam ediyorsunuz. Tarihteki en kötü yönetim olarak geçiyorsunuz." pic.twitter.com/XwCqnemXsc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 5, 2022



