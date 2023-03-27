Hüseyin Eroğlu: 'Zirvede kalmak istiyoruz'

Sezon bitimine yakın ligin daha da zorlaştığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Mart ayında yüklü bir maç programı vardı. Hedefimiz tüm maçları kazanmak. Biz kazandığımız sürece avantaj lehimize olacaktı. Altımızdaki takımlar da birbirleriyle maç yaptılar. Şu an ligin zirvesindeyiz. Önemli olan zirvede devam etmek. Salı ve cumartesi günü 2 maçımız var. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıp, kazanarak ayrılmak istiyoruz. Ligin boyu kısalıyor ama zorluk derecesi artıyor. Hiçbir maç kolay değil. Boluspor da play-off mücadelesi veriyor. Onlara saygı duyuyoruz. İç saha, dış saha fark etmiyor, hazırlığımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçla döneriz” dedi.