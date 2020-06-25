SÜPER LİG

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş itirafı: Daha güzel ayrılabilirdim

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman, futbolu siyah-beyazlı takımın kaptanı olarak bırakamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlı formayla 314 maça çıkarken 23 gol attı, 10 da asist kaydetti.

Siyah-beyazlı formayla 314 maça çıkarken 23 gol attı, 10 da asist kaydetti.

Paris Saint-Germain Kulübünün Türkiye'deki resmi altyapı organizasyonu Paris Saint-Germain Academy Turkey'in YouTube kanalına açıklamalarda bulunan İbrahim Toraman, kendisini her zaman Beşiktaşlı İbrahim Toraman olarak gördüğünü belirterek, "Ama beklediğim gibi bir ayrılık yaşadığımı söyleyemem. Futbolu Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman olarak bırakmak isterdim" ifadelerini kullandı.

2004-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Toraman, siyah-beyazlı ekipten kırgın ayrıldığını vurgulayarak, "Uzun yıllar hizmet eden bir futbolcu olarak daha güzel ayrılabilirdim. Futbolda böyle ayrılıklar da var. Tabii ki benim isteğim Beşiktaş’ta futbolu bırakmaktı ama olmadı. İyi şekilde ayrılabilirdik" değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta takım kaptanı olan İbrahim Üzülmez'le yaşadığı kavgayla gündeme gelmişti.
İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta takım kaptanı olan İbrahim Üzülmez'le yaşadığı kavgayla gündeme gelmişti.

"Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırılması konusunda büyük şans"


Paris Saint-Germain Academy'i de değerlendiren Toraman, şunları kaydetti:

  • "Ailelerin, çocuklarını her konuda her zaman desteklemesini öneririm. Bu bağlamda Paris Saint-Germain Academy Turkey, 5 şehirdeki 8 tesisiyle fark yaratıyor. Paris Saint-Germain gibi bir kulübün Türkiye'ye yatırım yapıp; kişisel gelişim dersleriyle harmanlanmış futbol eğitimini sunması, Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırılması konusunda çok büyük bir şans."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.