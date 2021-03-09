Spor İbrahim Üzülmez eski takımına geri dönüyor
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İbrahim Üzülmez eski takımına geri dönüyor

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
İbrahim Üzülmez son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.
İbrahim Üzülmez son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Gençlerbirliği'nde iç sahada alınan 1-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığı ifade edildi.

Ajansspor'un haberine göre Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen başkent temsilcisinde öne çıkan isim İbrahim Üzülmez oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Gençlerbirliği Kulübü'nün Üzülmez ile anlaşma sağlayamaması durumunda Kemal Özdeş ile görüşeceği bildirildi.

  • Son olarak Ankaragücü'de görev alan İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı.


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