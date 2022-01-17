İbrahim Üzülmez'den Ahmet Çalık itirafı: Onun büyük katkısı var

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi. D Smart'ta yayınlanan bir programda konuşan Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu, teknik direktör İbrahim Üzülmez, Süper Lig takımları hakkında önemli tespitlerde bulundu.

"Ayrılık hayırlı oldu"

Üzülmez, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılığı sürecine değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tablo, Sergen hocayı da, takımı da yıprattı. Ayrılık Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu. Kulübün kapıları Sergen hocaya her zaman açıktır, daha güçlü döneceğini düşünüyorum" dedi.

"Bana 'anlaşılamaz' deniyor"

Teknik direktörlük kariyeri ile ilgili konuşan Üzülmez, "Bana ne hikmetse yapılanma içinde olan takım gelmedi. Ben başka işlere girmediğim için, anlaşılmaz adam deniyor" ifadelerini kullandı.

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"Ahmet Çalık'ın büyük etkisi var"

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde beraber çalıştığını hatırlatan İbrahim Üzülmez, "Başkan İlhan Cavcav ile aramızı bulmuştur. Çok iyi bir kaptandı. Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır" diye konuştu.

İbrahim Üzülmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:

"Ömer Erdoğan Galatasaray'ı iyi analiz etmiş, takımın sol tarafı sürekli aksadı. Van Aanholt'un değişmesi gerekirdi."

"Batshuayi stoperlerin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Batshuayi final vuruşlarını yapamıyor. Beşiktaş'ın ligdeki yeri Batshuayi'nin performansına bağlı."

"Ben Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım, her şeyini özlüyorum."

"Trabzonspor zirveyi hak ediyor, hakem kararlarının takımın iyi oyununu gölgelememesi gerekiyor."

"Fatih Terim'in 10-12 maç kazanamayınca eleştirilmesi normal."

"Morutan ve Cicaldau, Yunus Akgün kadar iş yapmadılar."

"İsmail Kartal şu dönemde Fenerbahçe için doğru tercih ama işi kolay değil."

"Mesut Özil şu an Fenerbahçe'de liderlik yapacak donanımda değil."

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