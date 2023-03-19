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Spor

İbrahim Üzülmez'den flaş iddia: Takımın başına geçmek isteyen biri var

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Manisa FK galibiyeti sonrası dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İsim vermeden koltuğunda gözü olan biri olduğunu belirten Üzülmez, "O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum" dedi.

17:44 . 19/03/2023 Pazar
AA
İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligde 2. sırada yer alıyor.

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligde 2. sırada yer alıyor.

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


Kendileri adına zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, dersini iyi çalışan, önde baskı yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.


İç sahada Altay’a mağlup olduklarını hatırlatan Üzülmez, "Geçen hafta iç saha mağlubiyetimizin ardından kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda gördüğümüz baskılarda hatalar yaptık, toplar kaybettik. Hücuma çıkarken yaptığımız basit hatalarla istediğimiz bir oyun oynayamadık. İkinci yarı ise uyarılarım ve aldığımız önlemlerle kontrolü ele alan daha iyi bir takım olduk. Bu süreç içinde golü de bulduk. Daha sonra skoru koruma iç güdüsü ile oyuncularım biraz daha defansif oynadı. Manisa, kolay bir deplasman değil, burada rakibimize ‘net’ diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik" ifadelerini kullandı.


"O ağabeyime buradan selamlarımı gönderiyorum!"

Üzülmez, kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Geçen hafta iç sahada kaybettikten sonra bu hafta da kaybetmemizi bekleyen, hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var. O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık, biraz daha bekleyecek. Eyüpspor büyük bir camia, her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimiz zaman yer yerinden oynuyor, kazandığı zaman normal karşılanıyor. Bizim işimiz diğer teknik adamlara göre daha zor. Biz başarılıyız, biraz gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Şu ana kadar mütevazı bir şekilde yolumuza devam ettik ancak mütevazı olmayacağım. Evet, geri planı egosu yüksek oyuncularla çalışıyorum. Buradaki 5 aylık süreç içinde 2 yıllık tecrübe kazandım. Kolay değil, buraya kadar iyi geldik ve iyi puan kazandık. Allah nasip ederse pes etmeden yolumuza devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklamalar yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
İbrahim Üzülmez'in bahsettiği teknik adamın Hikmet Karaman olduğu öğrenildi.



#1. Lig
#Eyüpspor
#Manisa Futbol Kulübü
39 dakika önce
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