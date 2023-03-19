İbrahim Üzülmez'den flaş iddia: Takımın başına geçmek isteyen biri var

Üzülmez, kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Geçen hafta iç sahada kaybettikten sonra bu hafta da kaybetmemizi bekleyen, hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var. O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık, biraz daha bekleyecek. Eyüpspor büyük bir camia, her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimiz zaman yer yerinden oynuyor, kazandığı zaman normal karşılanıyor. Bizim işimiz diğer teknik adamlara göre daha zor. Biz başarılıyız, biraz gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Şu ana kadar mütevazı bir şekilde yolumuza devam ettik ancak mütevazı olmayacağım. Evet, geri planı egosu yüksek oyuncularla çalışıyorum. Buradaki 5 aylık süreç içinde 2 yıllık tecrübe kazandım. Kolay değil, buraya kadar iyi geldik ve iyi puan kazandık. Allah nasip ederse pes etmeden yolumuza devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklamalar yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez'in bahsettiği teknik adamın Hikmet Karaman olduğu öğrenildi.