İbrahim Üzülmez'den flaş iddia: Takımın başına geçmek isteyen biri var

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligde 2. sırada yer alıyor.
1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kendileri adına zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, dersini iyi çalışan, önde baskı yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.
İç sahada Altay’a mağlup olduklarını hatırlatan Üzülmez, "Geçen hafta iç saha mağlubiyetimizin ardından kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda gördüğümüz baskılarda hatalar yaptık, toplar kaybettik. Hücuma çıkarken yaptığımız basit hatalarla istediğimiz bir oyun oynayamadık. İkinci yarı ise uyarılarım ve aldığımız önlemlerle kontrolü ele alan daha iyi bir takım olduk. Bu süreç içinde golü de bulduk. Daha sonra skoru koruma iç güdüsü ile oyuncularım biraz daha defansif oynadı. Manisa, kolay bir deplasman değil, burada rakibimize ‘net’ diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik" ifadelerini kullandı.