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Icardi iki takımdan birini seçecek

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Muro Icardi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün Sevilla ve Galatasaray arasında tercih yapacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Icardi Galatasaraya transfer olacak mı? İşte Icardi transferinde son durum
Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol attı.

Paris Saint Germain'nden (PSG) ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.

Arjantinli golcünün kulüpteki durumuyla ilgili soruya cevap veren Nara, "Icardi'ye tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına o karar verir" dedi.

Galatasaray veya Sevilla

Öte yandan Arjantin basını, Icardi'nin yeni takımının Sevilla ya da Galatasaray olacağını iddia etti.

29 yaşındaki futbolcunun iki takım arasında tercih yapacağı belirtildi.

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