Icardi ülkesine gitti

Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda ikinci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü dinamik ısınmayla başladı. Sonrasında oyuncular 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda pas oyununun ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

Icardi Arjantin'de tedavi olacak

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin’e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye’ye dönüşünde sağlık heyeti tarafından devam edilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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📸 Bugünkü antrenmanımızdan kareler. pic.twitter.com/qiO0vgkRpD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 4, 2022

SPOR Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı