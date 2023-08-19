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Spor

Icardi Süper Lig'de perdeyi açtı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Icardi sezonun ilk lig golünü Trabzonspor karşısında buldu.

22:25 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Icardi, ilk lig golünü attı

Icardi, ilk lig golünü attı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonun en golcü ismi Icardi Süper Lig'in ilk haftasında oyuna girmiş ancak gol sevinci yaşayamamıştı. Yıldız isim Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Icardi sezonun ilk golünü Trabzonpor maçının 23.dakikasında kaydetti. Golcü isim ilk resmi golünü ise hafta için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Olimpija Ljubljana karşısında atmıştı. Ayrıca Icardi Galatasaray'ın da bu sezon ilk lig golünü atmış oldu.

Geçen sezon 29 gole katkı yapmıştı

Mauro Icardi geçen sezon Süper Lig'de 22 gol 7 asist ile oynamış, sarı-kırmızılı takımın en golcü ismi olmuştu.

Galatasaray'da geçen sezon kiralık forma giyen Arjantinli golcünün bonservisi sene başında PSG'den alınmıştı.



#Icardi
#Galatasaray
#Süper Lig
10 dakika önce
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