Icardi Süper Lig'de perdeyi açtı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonun en golcü ismi Icardi Süper Lig'in ilk haftasında oyuna girmiş ancak gol sevinci yaşayamamıştı. Yıldız isim Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Icardi sezonun ilk golünü Trabzonpor maçının 23.dakikasında kaydetti. Golcü isim ilk resmi golünü ise hafta için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Olimpija Ljubljana karşısında atmıştı. Ayrıca Icardi Galatasaray'ın da bu sezon ilk lig golünü atmış oldu.