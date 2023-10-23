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Spor

Icardi'den 33 maçta 32 gol

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig'de önceki gün Beşiktaş ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları derbi karşılaşmasında 2 gol birden atan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 33 lig maçında 32 kez fileleri havalandırdı.

10:22 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. (10 gol)

Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. (10 gol)

Mauro Icardi, Galatasaray'ın skor yükünü çekmeye devam ediyor.


Arjantinli yıldız, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 maçta 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde ise 2 kez ağları havalandırdı.




82.4 dakikada 1 gol atıyor

Icardi, Galatasaray ile Süper Lig'de 33 maçta 32 gol attı. Ligde geçen sezon oynadığı 24 maçta 22 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon da görev aldığı 9 maçta 10 gol buldu. Ligde toplamda 2 bin 637 dakika sahada kalan Icardi, her 82.4 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta da 1 gol atan Icardi, Galatasaray'da toplam 41 karşılaşmada 37 kez fileleri havalandırdı.


Yarın oynamak istiyor

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması kalması bekleniyor. Ancak Arjantinli yıldızın yarın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçında oynamak istediği de öğrenildi.





#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
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