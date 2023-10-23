Icardi'den 33 maçta 32 gol

Arjantinli yıldız, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 maçta 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde ise 2 kez ağları havalandırdı.

Icardi, Galatasaray ile Süper Lig'de 33 maçta 32 gol attı. Ligde geçen sezon oynadığı 24 maçta 22 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon da görev aldığı 9 maçta 10 gol buldu. Ligde toplamda 2 bin 637 dakika sahada kalan Icardi, her 82.4 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta da 1 gol atan Icardi, Galatasaray'da toplam 41 karşılaşmada 37 kez fileleri havalandırdı.