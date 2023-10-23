Icardi'den 33 maçta 32 gol

Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. (10 gol)
Mauro Icardi, Galatasaray'ın skor yükünü çekmeye devam ediyor.
Arjantinli yıldız, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 maçta 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde ise 2 kez ağları havalandırdı.
Icardi, Galatasaray ile Süper Lig'de 33 maçta 32 gol attı. Ligde geçen sezon oynadığı 24 maçta 22 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon da görev aldığı 9 maçta 10 gol buldu. Ligde toplamda 2 bin 637 dakika sahada kalan Icardi, her 82.4 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta da 1 gol atan Icardi, Galatasaray'da toplam 41 karşılaşmada 37 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması kalması bekleniyor. Ancak Arjantinli yıldızın yarın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçında oynamak istediği de öğrenildi.