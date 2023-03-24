IFAB'tan kaleciler için yeni penaltı kuralı

Zaman zaman bazı kaleciler, penaltı öncesi kullanacak futbolunun dikkatini dağıtmaya çalışıyordu.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.
Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.