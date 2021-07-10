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İki yıldızımız en kötü 11'e seçildi

İngiliz basınından Daily Star, EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşatan futbolcuları belirledi. Listede Burak Yılmaz ile Cengiz Ünder de yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki yıldızımız en kötü 11e seçildi
A Milli Takım 11'i

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grubunu puan alamadan tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı futbolcular performanslarıyla büyük hayal kırıklığı yaşatırken, iki yıldızımız organizasyonun en kötü 11'ine seçildi.

Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, İngiliz basınından Daily Star'ın EURO 2020'de beklentileri karşılayamayan futbolculardan oluşturduğu kadroda yer aldı.

Dünya yıldızları Kylian Mbappe ile Eden Hazard da en kötüler arasında gösterildi.

İşte Daily Star'a göre EURO 2020'nin en kötü 11'i:

  • Manuel Neuer (Almanya)
  • Mario Fernandes (Rusya)
  • Matthijs de Ligt (Hollanda)
  • Willi Orban (Macaristan)
  • Raphael Guerreiro (Portekiz)
  • Eden Hazard (Belçika)
  • Aaron Ramsey (Galler)
  • Bruno Fernandes (Portekiz)
  • Cengiz Ünder (Türkiye)
  • Kylian Mbappe (Fransa)
  • Burak Yılmaz (Türkiye)

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