SÜPER LİG

İlhan Palut Göztepe'den ayrıldı mı? İlhan Palut'un Göztepe performansı

Süper Lig'de ayrılık: İstifası kabul edildi

Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut dönemi resmen sona erdi.

Haber Merkezi DHA, AA
İlhan Palut, dün takımla vedalaşmıştı.

İlhan Palut, dün takımla vedalaşmıştı.

Fotoğraf: Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) / DHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı
Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.İlhan Palur dönemi sona eriyorEvinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Geçen sene de bırakmıştı

Göztepe ile 2019-2020'de 24 lig maçına çıkan İlhan Palut, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Göz-Göz geçen sezon İlhan Palut yönetiminde Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamladı. İlhan Palut geçen sezon 30. haftada Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından görevini bırakmış ancak başkan Mehmet Sepil, Palut'un istifanı kabul etmeyerek taraflar yollarına devam etmişti.

Bu sezona da Göztepe'nin başında başlayan İlhan Palut ilk haftalarda başarılı bir görüntü ortaya koymasına rağmen ardından düşüşe engel olamadı. Göztepe, ligde 10. hafta 4. sıraya kadar yükseldi. Ancak Göztepe'nin 12. hafta Çaykur Rizespor'la oynadığı maç dönüm noktası oldu. Rakibine dış sahada 3-2 yenilen Göztepe, bir daha toparlanamadı. Rize deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Bursaspor'a elenen Göztepe, üst üste Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kazanamadı. Bu periyotta sadece Karagümrük'le berabere kalabilen Göztepe ateş hattına doğru ilerledi. Son oynanan Antalyaspor maçının kaybedilmesiyle Palut'un Göztepe macerası sona erdi.

Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Antalyaspor kazandı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ersun Yanal'ın öğrencileri 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.Bu sonucun ardından Göztepe 19 puanda kalırken, Antalyaspor ise 24 puana yükseldi.Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.Süper Lig&#39;in 18. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor&#39;a 1-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.⚽77&#39; Doğukan Sinik pic.twitter.com/Ntpq2mxR4N&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021



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