Konyaspor yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. Ayrılığı hakkında konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım'' diye konuştu.





"Bu nasıl bir mantık"

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

'''İlhan Palut, Emre Belözoğlu’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır.''





Rıza Çalımbay da gönderilmişti

Konyaspor'da 13 Kasım 2018 tarihinde de teknik direktör Rıza Çalımbay'a, 'Şehir uyuşmazlığı var' diyerek görevine son verilmişti. Çalımbay, takımdan ayrıldıktan sonra DHA'ya, ''Ben dün İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da 'Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var' dediler. Benim başarım ortadadır. Daha önce çalıştırdığım çoğu takımı bulunduğu noktadan alıp, en üst seviyeye getirdim" şeklinde açıklama yapmıştı.





81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik





İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmıştı.























