İlhan Palut: ''Sezon başı hedefimiz sıralama değil de fark yaratmaktı''

Süper Lig'i 68 puanla 3’üncü sırada bitirerek ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Konyaspor'a bu başarıyı yaşatan İlhan Palut, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam “Şimdi 2 sene öncesine gitmek lazım. 2 sene önce Konyaspor; Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetleriyle son anda ligde kalmayı başarmıştı. Her ne kadar küme düşme kaldırılmış olsa da. Geçen sezon Konyaspor’a geldim. Göreve geldiğim sene küme düşme hattına çok yakın bir takım devraldık. Bu sezon başında oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara; 2 yıldır Konyaspor'un sıralama olarak verdiği mücadelenin ne camiaya, ne onların kariyerlerine, ne de bizim antrenörlük hedeflerimize hiç bir şekilde uymadığını söyledim. Bu sezon başı Erzurum kampının ilk toplantısında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada; ‘biz bu sene ligde fark yaratan takımı olmalıyız’ dedim. Şöyle ki her sene doğal olarak 4 büyük şampiyon adayının arasına sürpriz olarak bir takım girerdi. İşte biz bu sene bu farkı yaratan takım olalım ve üst sıraları hedefleyelim dedik ve oyuncularım da buna destek verdi. Takım olarak sadece destek vermek yetmiyor, bu hedefe inanmak ve bunun uğrunda çok çalışmak gerekiyordu. Sezon boyunca biz bunu gerçekleştirebildik. Dönem dönem düşüşler ve istemediğimiz sonuçlar da oldu ama bizim için 38 hafta çok uzun bir maraton oldu. Tabii takımda ayrılanlar oldu bunun yanı sıra üzücü olaylar da yaşadık. Takımımın 38 hafta gösterdiği mücadeleyle ligi 3’üncü sırada bitirdik. Bu sezon başı hedefimiz sıralama değil de fark yaratmaktı, onu da başardığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

REKLAM

''Orada bir kırılma yaşadık''

Süper Lig'de şanssız maçlar kaybettiklerini dile getiren İlhan Palut, “Başakşehir deplasmanına gittik erteleme maçı oynamaya orada hiç hak etmediğimiz 2-1’lik mağlubiyet aldık. İlk yaramızı orada aldık. Ondan sonra Alanyaspor deplasmanına gittik maç 5-1 bitti ilk yarı 4-1 bitti her şeyi doğru yaptığımız bir maçtı hemen hemen çok enteresandır orada bir kırılma yaşadık. Bazı istemediğimiz hakem hataları da oldu. Bunların yanı sıra İsmail hoca ile birlikte Fenerbahçe'nin gerçekten çok iyi bir çıkış yakalaması, bunlar önemli etkenlerdi” şeklinde konuştu.

''Oyuncularım bu büyük acıya rağmen ayakta kalmayı başardılar''

REKLAM

İlhan Palut, Ahmet Çalık'ın vefatı ve hedefler ile ilgili, “Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Çok büyük bir şoktu. Oyuncularım bu büyük acıya rağmen ayakta kalmayı başardılar. Ahmet'i futbolcu olarak çok aradık. Takımın kazanmak isteyen, mücadele eden, hırslı tecrübeli bir karakteri olarak aradık. Takımıza sinerji veren müthiş bir kişilik olarak yüz de yüz aradık. Tabii ki Ahmet'in kaybı özellikle defansif manada bir tık geri aldı ancak bunu çok dile getirmiyoruz, acımızı içimize gömdük. Bir kere daha Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Futbol olarak bize etkisi oldu, bir tramvatik etkisi yüzde yüz oldu. Mesela belki O’nun yerine oynayan oyuncumuz üzerinde oldu. Çünkü görevini çok iyi yapan bir arkadaşı aramızdan ayrıldı. Bir anda yük onun omuzlarına bindi. Dönem dönem mükemmel işler, dönem dönem de hatalar yaptı. O bölgede bir düzenimiz, bir dengemiz vardı. Belki futbolumuz bozuldu ancak bir insanın kaybı çok daha önemli. O yüzden futbolun bize verdiği zararı konuşmak bana anlamsız geliyor” dedi.

REKLAM

''Ülkemizi çok iyi temsil etmeye çalışacağız”

UEFA Konferans Ligi hakkında konuşan Palut şunları dile getirdi: “Şimdi şöyle düşünmüyoruz; ligi 3’üncü sırada bitirdik. Avrupa’ya gideceğiz. Daha ne yapalım? Yeter. Bu bizim için yeterli değil. Tek hedefimiz tabii ki gruplara kalmak. Play-Off’la berber üç ön eleme oynayacağız. Burada çekeceğimiz kura da önemli tabii. Çünkü hatırlarsanız geçen sene sezon başı hazır bir Trabzonspor vardı ancak Roma ile eşleşti ve onlar için işler çok zorlaştı. İnşallah bizim içinde en başta iyi bir kura olur. Ülkemizi çok iyi temsil etmeye çalışacağız.”