Spor İlhan Palut sezonun en yararlı oyuncusunu açıkladı
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İlhan Palut sezonun en yararlı oyuncusunu açıkladı

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sezonun en dikkati çeken oyuncusunun Trabzonsporlu Dorukhan Toköz olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Palut sezonun en yararlı oyuncusunu açıkladı
İlhan Palut

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, sezonla ilgili değerlendirmemelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Gergin bir sezondu. Maalesef saha dışı olaylarının daha çok konuşulduğu bir sezondu" yorumunu yaptı.

"Avrupa neden olmasın?"


İlhan Palut, Konyaspor'daki geleceğiyle ilgili, "Kendimi güvende hissettiğim bir kulüpteyim. Avrupa'da takım çalıştırmak neden olmasın? Ama Konyaspor'daki misyonumu tamamladıktan sonra" ifadelerini kullandı.

"Kanat ya da forvet bölgesine bir Türk oyuncu alabiliriz"


Konferans Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında, "Kanat ya da forvet bölgesine bir Türk oyuncu alabiliriz" dedi.

"Sezonun en yararlı oyuncusu Dorukhan"

"Sezonun oyuncusu kim?" sorusuna cevap veren İlhan Palut, "Dorukhan Toköz bu sezon çok iyi bir çıkış yaptı. Bence bu sezonun en yararlı oyuncusu Dorukhan. Bir de Visca var. Bir takımın şampiyonluğuna ancak bu kadar etki edebilirdi" şeklinde konuştu.

Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayla çıktığı 30 maçta 2 gol atıp, 2 de asist kaydetti.
Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayla çıktığı 30 maçta 2 gol atıp, 2 de asist kaydetti.

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