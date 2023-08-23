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Spor

İlhan Palut: Trabzonspor'a saygı duyacağız

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Beraber oynamamız ve yanında ofansif üretkenlikten örnekler vermemiz lazım. Umarım seyir açısından güzel, keyifli bir mücadele olur" dedi.

16:30 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
İlhan Palut

İlhan Palut

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İlhan Palut'un açıklamaları şöyle:

"Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bir yandan çalışmalar devam ederken, diğer yandan transfer arayışlarımız var. Biz önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız"


Khusniddin Alikulov'un sakatlığının devam ettiğini aktaran Palut, futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maçtan bir gün önceki kontrollerinde belli olacağını söyledi.


"Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var. Saha içerisinde canla başla mücadele eden oyuncularımız var. Onların da hakkını yemek istemiyorum"


'Trabzonspor'a saygı duyacağız'

"Trabzonspor'da Galatasaray maçının moral bozukluğu ve telafi etme isteği olacaktır. Biz de mücadelemizi puanlarla desteklemek istiyoruz. Sahada iyi durmak, beraber hareket etmek, tek başına takımları bu ligde üste çekmiyor. Trabzonspor'a saygı duyacağız ama önemli olan sahada ne yapacağımız. Kesinlikle sahada mücadele etmeliyiz. Beraber oynamamız ve yanında ofansif üretkenlikten örnekler vermemiz lazım. Umarım seyir açısından güzel, keyifli bir mücadele olur. İki komşu ilin mücadelesi. İnşallah iyi mücadelenin sonunda puanla ayrılırız"







#İlhan Palut
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
39 dakika önce
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