İlhan Palut'tan itiraf: "Çok kötü günümüzdeydik"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-2 mağlup oldu.





Yenilginin ardından teknik direktör İlhan Palut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İlhan Palut'un açıklamaları:

'Çok kötü günümüzdeydik'

"Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz"





'Toparlanacağız'

"Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız"





'Hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor'

"6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim. Takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman, 'O kırılma anıydı. Yoksa biz buradan bambaşka bir skorla evimize dönerdik.' diyemiyorum"















